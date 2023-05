Wychowują pięcioro dzieci. Pokazali się razem na ściance

Bartłomiej Topa przeszło rok temu ponownie został tatą. Wspólnie z młodszą o 16 lat partnerką przywitali na świecie córki bliźniaczki. Okazuje się, że para wychowywała już wcześniej trójkę dzieci. Aktor oraz jego ukochana znajdują jednak czas na wyjścia tylko we dwoje. Ostatnio pojawili się na gali Bizneswoman Roku 2023, gdzie chętnie pozowali razem do zdjęć.

Bartłomiej Topa tego wieczoru zaprezentował się w granatowej marynarce, do której dobrał klasyczne spodnie w kratkę oraz białą koszulę. Całość uzupełnił lakierowanymi półbutami w brązowym kolorze.

Gabriela Mierzwiak z kolei postawiła na limonkową sukienkę z podkreślającym talię paskiem. Długość midi oraz czółenka na obcasie dodały stylizacji elegancji. Partnerka artysty zabrała także złotą torebkę na dłuższym pasku, która nieco podkręciła jej look.

Bartłomiej Topa w rozmowie z "Dzień Dobry TVN" powiedział, że opieka licznym potomstwem oraz dwoma psami nie należy do najprostszych. Wówczas zdradził także, że niezbędna w przypadku tylu członków rodziny jest odpowiednia logistyka, która nieco ułatwia im życie.

