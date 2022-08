Wychowuje pięcioraczki. Na spacerach prowadzi je na smyczy

Już wychowywanie jednego dziecka jest ogromnym wyzwaniem, a co dopiero pięciu, które dodatkowo przychodzą na świat w tym samym czasie. 31-letni Jordan Driskell z Kentucky wychowuje właśnie pięcioraczki. Trzy dziewczynki o imionach Zoey, Dakota i Hollyn oraz dwóch chłopców o imionach Asher i Gavin mają już po pięć lat. To wiek, w którym dzieci są bardzo ruchliwe i chcą poznawać świat. Czasem jednak nadmiar energii może prowadzić do niebezpiecznych sytuacji. Dlatego mężczyzna, wychodząc z nimi na spacer, zakłada każdemu z nich smycz.