Wyciągnij z doniczki. Storczyk zacznie uginać się od kwiatów

Storczyki to niezwykle popularne w Polsce kwiaty. Często goszczą w naszych domach, zdobią parapety albo trafiają do nas w ramach okolicznościowego prezentu. Powszechnie uchodzą za rośliny stosunkowo łatwe w pielęgnacji – przynajmniej na tle innych gatunków – jednak w czasie ich uprawy łatwo popełnić poważny błąd. Trzeba uważać szczególnie jesienią, to trudny czas dla storczyków.