Podlej tym monsterę. Stanie się gigantyczna

Przygotowanie każdego z tych nawozów jest banalnie proste. Saszetkę czarnej herbaty wrzuć do kubka i zalej ją wrzącą wodą. Kiedy całkowicie ostygnie, wlej zawartość kubka do monstery. Z kolei pietruszkę wystarczy ugotować do miękkości, bez dodatku soli czy innych przypraw. Kiedy wywar ostygnie, wlej go bezpośrednio do ziemi. A co z bananami? Potrzebne będą jedynie skórki. Pokrój je na małe kawałki i zalej je gorącą wodą. Odstaw je na dobę w ciemne i suche miejsce, a po 24 godzinach, otrzymany roztwór rozcieńcz z wodą w proporcji 1:1. Jeśli chcesz widocznie przyśpieszyć wzrost monstery, dokarmiaj ją jednym z domowych nawozów przynajmniej raz w miesiącu.