Wsyp odrobinę do doniczki. Storczyk będzie się uginał od kwiatów

Jak dbać o storczyka?

Storczyk ma specyficzne wymagania. Nie rozwinie się on w klasycznej, uniwersalnej ziemi, a to dlatego, że jest ona dla niego zbyt ciężka. Kwiat ten ma wyjątkowo delikatne i zarazem wrażliwe korzenie. Idealna ziemia dla storczyka to taka, która składa się z włókien kokosowych, torfu, a także keramzytu. Jeśli chodzi zaś o podlewanie, w przypadku storczyka wygląda ono nieco inaczej niż przy innych roślinach. Potrzebuje on dużo wody, ale trzeba przy tym pamiętać, że łatwo go przelać. Dlatego też najlepiej jest nawadniać storczyka w kąpieli wodnej.