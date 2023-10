Kup w aptece i spryskaj korzenie storczyka. Szybko zakwitnie

Domowa odżywka na storczyki

Woda utleniona sprawdzi się również jako odżywka dla storczyków. Jeżeli zauważysz, że twoja roślina słabo kwitnie, nie rośnie, a jej liście tracą kolor, możesz przygotować specjalny preparat do podlewania. Wystarczy, że zmieszasz wodę utlenioną z wodą w proporcji 1 do 4 i podlejesz storczyki taką mieszanką raz na dwa tygodnie. Po pewnym czasie powinny one zacząć obficie kwitnąć.