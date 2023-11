Wycinasz tuje? Lepiej to przeczytaj

Sytuacja zmienia się, gdy tuje osiągają bardzo duże rozmiary. Wtedy są traktowane jak drzewa. Aby być pewnym, że nie łamiemy prawa, przed rozpoczęciem wycinki warto zmierzyć obwód pnia na wysokości pięciu cm nad ziemią. Jeśli przekroczy on 50 cm to konieczne będzie zgłoszenie zamiaru wycięcia krzewu do urzędu.