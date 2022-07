Wydała zawrotną sumę, by wyglądać jak Kim Kardashian. Teraz tego żałuje

Teraz chce wrócić do dawnego wyglądu

Teraz Jennifer Pamploma chce wrócić do swojego wyglądu sprzed operacji plastycznych. Wydała już na to 100 tys. funtów, czyli ponad 560 tys. złotych. Do tej pory przeszła lifting twarzy i szyi, odsysanie tłuszczu z policzków, operację kociego oka, lifting warg i korektę nosa. Przyznała się również do bycia uzależnioną od operacji plastycznych. W sierpniu ukaże się film dokumentalny na ten temat, którego jest główną bohaterką.