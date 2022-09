Wydepilowała nogi papierem ściernym. Lekarz ostrzega przed hitem Tik Toka

Pokazała też, jak należy ogolić nogi papierem ściernym. - Zrobiłam to... Mój Boże! Moja skóra jest taka gładka, to niesamowite. To naprawdę działa. A przez cały czas używałam żyletek. Po prostu kupcie papier ścierny o gradacji 600 – rekomenduje internautka.