Wygląda jak Meghan Markle. Uwagę zwraca jednak jej kolor skóry

"Gdy moje bielactwo zaczęło się rozprzestrzeniać, gdy dorastałam, dzieci nazywały mnie krową i klaunem. Kilka razy zauważyłam, że ludzie nie chcieli uścisnąć mojej ręki, bo bali się, że bielactwo jest zaraźliwe. Zdarzały się sytuacje na uniwersytecie, w których ludzie nie chcieli siedzieć obok mnie. Pamiętam też, że niektórzy celowo zmieniali kierunek, w którym szli, żeby nie przechodzić obok mnie. Moi przyjaciele jednak często mówili, że wyglądam jak Meghan Markle tylko z bielactwem. Dlatego byłam tak zaskoczona, gdy marka produktów do pielęgnacji skóry zwróciła się do mnie z propozycją wzięcia udziału w sesji zdjęciowej. To było niewiarygodne doświadczenie i widziałam, jak zachęciło wielu innych ludzi do zaakceptowania różnic w społeczeństwie" – powiedziała w rozmowie z The Mirror.