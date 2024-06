Wygląda obłędnie. Catherine Zeta-Jones w stroju kąpielowym z wycięciem

Catherine Zeta-Jones to nazwisko znane na całym świecie z takich filmów, jak "Maska Zorro", "Chicago" czy "Życie od kuchni". Prywatnie 54-letnia gwiazda związana jest z Michaelem Douglasem (ich małżeństwo trwa już 23 lata), z którym wychowuje dwoje dzieci.

Kulisy życia rodziny można podglądać na Instagramie, gdzie aktorka od czasu do czasu publikuje także zdjęcia stylizacji. A że nadszedł sezon letni, Zeta-Jones zamieniła wieczorową suknię na kostium kąpielowy. Udowodniła tym samym, że jednoczęściowy strój nie musi być nudny .

Gwiazda Hollywood zrobiła sobie selfie w lustrze i opublikowała je na InstaStories. Zapozowała do niego w czarnym, jednoczęściowym kostiumie kąpielowym , który przykuwa wzrok ze względu na asymetryczną górę. Mamy tu do czynienia łezkowatym wycięciem oraz jednym ramiączkiem w postaci złotego łańcuszka.

Trzeba przyznać, że ten model to prawdziwe mistrzostwo. Z pewnością wpadnie w oko fankom klasycznego stylu, które lubią zaszaleć z nutką glamour. Uzupełnieniem plażowego looku był kapelusz typu fedora oraz duże okulary przeciwsłoneczne.

To nie oznacza, że Catherine Zeta-Jones zupełnie zrezygnowała z bikini. Ostatnio opublikowała zdjęcie w pasiastym modelu z wiązanymi majtkami i górą z trójkątnymi miseczkami. To prawdziwy klasyk nawiązujący do stylu marynarskiego, który w sezonach letnich powraca jak bumerang.