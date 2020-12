Wygląda obłędnie. Jej metamorfoza w serialu jest zjawiskowa

Na antenie TVN7 znów możemy oglądać "Brzydulę". To druga seria produkcji, która dziesięć lat temu cieszyła się popularnością. Serial skradł serca widzów. Stąd też powrót i druga odsłona przygód bohaterów, którzy krążą między codziennością a światem mody. Do ekipy dołączyły też nowe twarze. Jedną z wykreowanych postaci jest serialowa Bożenka. To ona pozuje z Julią Kamińską na Instagramie.