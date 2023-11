Wyglądała jak milion dolarów. Zasypali ją lawiną komentarzy

Kinga Zawodnik to jedna z najbardziej lubianych polskich influencerek, ale też gwiazda telewizji TVN, którą wyróżnia bezpretensjonalny sposób bycia i charakterystyczny styl. Nie stroni od kolorów, podobnie jak od połysku. To tak zwana "sroka" w pozytywnym znaczeniu tego słowa, którą przyciąga wszystko, co się świeci. Tym razem Kinga Zawodnik wzięła na warsztat srebrny total look, skupiając całą uwagę na efekcie "bling, bling".