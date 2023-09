Wyglądała jak na szczudłach. Mało kto odważyłby się wyjść w takich butach

Można lubić jej twórczość lub nie, ale z pewnością nie można odmówić jej wyobraźni i kreatywnego podejścia do mody. Maryla Rodowicz to naczelna neohipiska, która nie boi się sięgać po rzeczy "draśnięte" rockowym pazurem. Jej kreacje na festiwalach wyglądają spektakularnie, dzięki czemu stanowią istotny element jej scenicznego wizerunku. Na nagraniach do programu "The Voice Senior" pojawiła się w kontrowersyjnej sukience i jeszcze bardziej nieszablonowych butach.