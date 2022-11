Wyglądała obłędnie. Hayley Atwell ma w sobie to "coś"

Coś, co wychodzi poza schematy, na początku budzi konsternację. Gdy jednak przyjrzymy się temu bliżej, dostrzegamy w oryginalności wiele atutów - świeżość, innowacyjność, przyjemną do oka odskocznię od tego, z czym stykamy się na co dzień. Podobne odczucia wywołuje sukienka Hayley Atwell, którą wybrała na imprezę z okazji 60-lecia Jamesa Bonda. Pierwsza myśl - sporo się tutaj dzieje. Ale po chwili "oswojenia", jesteśmy zachwycone kolorami, tkaniną, torebką. Tylko nie jednym jedynym dodatkiem.