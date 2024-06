Wyglądała obłędnie. Krój sukienki to idealny wybór dla kobiet z większym biustem

To świetna opcja dla kobiet z większym biustem. Góra sylwetki prezentuje się wówczas dużo "lżej". Wstawka typu choker zastąpiła tutaj biżuteria. Naszyjnik był zbędny.

Bufiaste rękawki, które zwężały się ku końcowi, sprawiły, że całość nabrała modowego twista. Wyszło kobieco i stylowo. Sukienka pięknie podkreśliła talię, czyli najwęższą część tułowia. Ołówkowy, dopasowany dół korespondował z tym, co działo się na górze.

Cichopek w swojej garderobie ma zarówno srebrne, jak i złote modele. W srebrnych sandałach na platformie pokazała się na gali Ekstraklasy, teraz przyszedł czas na złoto. Trzeba przyznać, że to stylowa alternatywa dla cielistych czółenek. Na stopach aktorki prezentują się rewelacyjnie. Przy odkrytych butach warto pamiętać o pedicure.

