Wyglądała strasznie. Zdjęcia z imprezy trafiły do sieci

Odkąd Aleksandra Kwaśniewska i Marta Wierzbicka wybrały się we wspólną podróż do Szwajcarii, są niemalże nierozłączne. Wygląda na to, że "nadają na tych samych falach". Tym razem koleżanki wzięły udział w imprezie z okazji Halloween, decydując się na mocne charakteryzacje. Jedna mroziła krew w żyłach w białej sukni panny młodej, a druga bliższa była ciemnej stronie mocy.