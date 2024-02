Wyglądała zadziornie. Ewka z "Rolnika" zaszalała z rajstopami

Moda nie przestaje zaskakiwać

Rajstopy z impetem powróciły do mody. Przez latach uchodziły za element garderoby "drugiej kategorii", który stanowił jedynie dodatek. Kobiety sięgały po nie w ostateczności, dlatego tym większym zaskoczeniem okazał się ich powrót i to, jak umiejętnie przebiły się na pierwszy plan modnych stylizacji. Teraz to rajstopy rozdają karty, a Ewa Kryza postanowiła wykorzystać ich potencjał, eksperymentując z kabaretkami.