Wygodna torebka listonoszka: zobacz najpiękniejsze modele na ten sezon

Torebka listonoszka typu półksiężycSkórzana torba listonoszka w charakterystycznym kształcie półksiężyca to jeden z najlepiej sprzedających się modeli. Trendsetterki taką torebkę najczęściej noszą przez ramię, wysoko tuż pod linią biustu. Zgrabny i praktyczny rozmiar takiej listonoszki pomieści wszystko, co musisz mieć pod ręką w ciągu dnia. Wybierz model ze skóry naturalnej lub ekoskóry, z gładkim wykończeniem lub we wzór krokodyla.