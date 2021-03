Wygodny fotel ogrodowy – usiądź i przywitaj wiosnę!

Rodzaje foteli ogrodowych – który wybierzesz?

Fotele ogrodowe to cała grupa zróżnicowanych mebli – od prostych, kompaktowych i niewielkich foteli po rozłożyste modele, na których z powodzeniem można również uciąć sobie popołudniową drzemkę. Który z nich najbardziej przypadnie Ci do gustu?

Fotel bujany dla marzycieli

Fotel bujany – często kojarzy nam się z domem ukochanej babci, spokojem i błogim odpoczynkiem. Taki fotel na tarasie lub w ogrodzie to wspaniałe rozwiązanie! Delikatne bujanie ukoi nerwy i pomoże się zrelaksować. Na rynku możesz znaleźć mnóstwo foteli ogrodowych, a wiele z nich zupełnie nie przypomina tych tradycyjnych, kojarzonych z salonem babci. Dziś możesz wybierać wśród foteli klasycznych, nowoczesnych czy takich idealnie wpasowujących się w styl skandynawski.

Fotel modułowy dla praktycznych

Fotel modułowy to świetne rozwiązanie, które zwykle jest częścią większego zestawu mebli ogrodowych. Meble modułowe pozwalają na dowolne łączenie poszczególnych elementów i tworzenie różnych zestawów w zależności od preferencji. Potrzebujesz fotela, który możesz przenieść pod rozłożystą jabłoń w ogrodzie? Nie ma problemu! Wolisz powiększyć kanapę i przygotować ogród na grilla ze znajomymi? Wystarczy, że połączysz moduły w większą całość.

Fotel rozkładany dla kochających drzemki

Czasami bywa tak, że siadamy na fotelu z zamiarem przeczytania kolejnego rozdziału ulubionej książki, ale umysł nie może skupić się na jej treści, a oczy kleją się bez litości. A może by tak uciąć sobie drzemkę na świeżym powietrzu? Jeśli odpoczywasz na fotelu rozkładanym, wystarczy jeden ruch ręką, by zwykły fotel zamienić w miejsce idealne na popołudniową drzemkę. Pamiętaj jednak, by nie zasypiać na ostrym słońcu! Lepszy będzie cień pod parasolem lub gałęziami drzew.