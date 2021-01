"Wygrywa ten, kto pierwszy zapuka do dyrektora". Czemu szkoła to ring dla rozwodzących się rodziców?

Tymczasem Krzysztof Iwin zapewnia, że nigdy nie podjął żadnych działań mających na celu zniesławić szkołę, do której uczęszcza jego córka. "Umieszczając wpis o usunięciu mojego komentarza przez szkołę chciałem zwrócić uwagę na problem alienacji rodzicielskiej - tak robię to już od jakiegoś czasu. Nie spodziewałem się, że cęgi spadną na szkołę, bo nie wziąłem pod uwagę, że wiele osób nie dostrzeże tego, że przecież dyrektor najprawdopodobniej nie usunął tego komentarza z własnej inicjatywy" – brzmi fragment jego wpisu na Facebooku.

Niesprawiedliwe traktowanie

To nie jest odosobniony przypadek. Szkoła często staje się areną walki skonfliktowanych rodziców. Andrzej Delekta, aktywista z ruchu Rzeczywistego Równouprawnienia przy Społecznym Rzeczniku Praw Mężczyzn, twierdzi, że pracownicy placówek często są po prostu wplątani. – Przychodzi rodzic i odmalowuje przed dyrekcją czarny obraz tego drugiego. Wtedy oni, z uwagi na dobro swojego ucznia zaczynają świadomie bądź nieświadomie wspierać alienację rodzicielską. Gdy już do tego dojdzie, to trudno jest zniesławionemu rodzicowi wytłumaczyć, że to nieprawda. Mam wrażenie, że wygrywa ten, kto pierwszy zapuka do gabinetu dyrektora – mówi aktywista w rozmowie z WP Kobieta.