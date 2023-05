Wyjątkowe prezenty z okazji Dnia Matki w super cenach

26 maja to niezwykłe święto i szczególna okazja, by pokazać mamom jak bardzo są dla nas ważne. Warto zadbać, by ten dzień był niezapomniany i obdarować ukochaną mamę wyjątkowym podarunkiem. Jeśli szukasz inspiracji, to szeroka oferta CCC sprawi, że wybór prezentu na Dzień Mamy stanie się łatwiejszy. Co więcej, teraz masz możliwość skorzystania z wyjątkowej promocji! Wszystkie torebki i akcesoria w ofercie CCC są dostępne ze zniżką 30%. To doskonała okazja, aby znaleźć idealny prezent w atrakcyjnej cenie.