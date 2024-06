Wyjeżdżasz na urlop? Tak zabezpieczysz się przed włamaniem

- Krzyżyk to jest informacja, że mieszkanie jest przeznaczone do włamu. Że jest już wobec tego mieszkania jakiś plan. (...) Symbol taki jak kawałek domku bądź odwrócona litera Y to informacja, że jest tutaj założony alarm i trzeba jednak uważać. Symbol pięciu kamyczków (mogą one być ułożone lub narysowane w pobliżu drzwi wejściowych) to informacja, że są drogocenne rzeczy w środku. Jest też symbol otwartej książki, który oznacza, że mieszka tutaj samotna kobieta. Mamy też dwa prostokąty nachodzące na siebie i to jest informacja, że mieszkaniec jest strachliwy, że się boi i tutaj można nawet wejść, kiedy on przebywa w domu. Przekreślony okrąg to informacja, że jest to mieszkanie, do którego nie warto wchodzić. Zygzak - w mieszkaniu jest pies - ujawnił na antenie "Dzień dobry TVN" Robert Koniuszy, oficer policji w stanie spoczynku, ekspert ds. bezpieczeństwa.