Wykonała rutynowe badanie. Diagnoza przeraziła całą rodzinę

Gemma miała 28 lat. Lekarz kazał tę decyzję podjąć jej matce

W rozmowie z "The Sun" Jayn wspomina, że w trakcie rozmowy z chirurgiem jej ciało całe się trzęsło. W marcu 2020 roku kobieta dowiedziała się, że jej 28-letnia córka ma raka szyjki macicy. Tuż przed wykonaniem operacji to właśnie 54-latka miała zadecydować, czy w trakcie zabiegu Gemmie zostaną wycięte również jajowody. Oznaczało to, że 28-latka nie będzie mogła mieć dzieci. Jednocześnie była to jedyna szansa na to, by rak się nie rozprzestrzenił.