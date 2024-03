Wykorzystanie parownicy Karcher do czyszczenia różnych powierzchni

Parownica Karcher z serii SC 3 to wielofunkcyjna myjka nowej generacji. To, co ją wyróżnia, to błyskawiczna gotowość do pracy w ciągu zaledwie 30 sekund. Zbiornik o pojemności 1 l, który zapewnia wydajność powierzchniową 75 m². Wyposażona w funkcję uzupełniania zbiornika na wodę w trakcie pracy i innowacyjny system automatycznego odkamieniania pozwala sprzątać jeszcze wygodniej.