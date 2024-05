Nie odpowie za molestowanie nastolatki. Wszystko przez wyrok Trybunału

Jezuita Maciej S. podczas nauki we Włoszech spotkał się z Katolickim Ruchem Młodzieżowym "Magis", który w późniejszym okresie postanowił wprowadzić do Polski. Pierwszą grupę założył w Kłodzku, gdzie poznał nastolatkę o imieniu Wiktoria. Ta szybko zaczęła fascynować się charyzmatycznym duchownym, który zaintrygował wiele młodych osób.

Wkrótce jednak jezuita niespodziewanie został przeniesiony z Dolnego Śląska do Jastrzębiej Góry. Powodem była trzecia probacja, czyli ostatni etap jezuickiej formacji.

Jak podaje "Wyborcza", po latach dziennikarka Paulina Guzik z "Więzi" ustaliła, że władze zakonu, mimo niepokojących informacji na temat Macieja S. o jego czynach pedofilskich, nie zgłaszały podejrzanego policji, lecz jedynie przenosiły duchownego w inne miejsca. Według ustaleń, do pierwszego molestowania seksualnego Wiktorii doszło w 2007 roku, gdy pierwsza grupa ruchu "Magis" odwiedziła zakonnika. Dziewczynka źle się poczuła i została sama z jezuitą, który następnie miał ją skrzywdzić.

Wiktoria, będąc pod opieką psychologa, wyznała, że doświadczyła wykorzystania seksualnego ze strony księdza jeszcze w parafii w Czechowicach-Dziedzicach. Pomimo zgłoszenia sprawy do Towarzystwa Jezusowego, nie ma żadnych oficjalnych dokumentów potwierdzających ten fakt.

Po pewnym czasie zakon otrzymał kolejne doniesienie o przestępczym zachowaniu tego samego jezuity. Ofiarą była 18-letnia Nina, również związana z ruchem "Magis". Zakonnik miał przez rok znęcać się fizycznie i psychicznie nad dziewczyną. Do aktów seksualnych miało dochodzić m.in. w miejscach sakralnych, w tym za ołtarzem. Nina dowiedziała się, że duchowny podobnie zachowywał się w stosunku do jej młodszej znajomej Magdy, dlatego też 18-latka zgłosiła sprawę współzałożycielowi "Magis", ojcu Andrzejowi Migaczowi.

Maciej S. po raz kolejny został przeniesiony, tym razem do Zakopanego. Miał także zostać odsunięty od pracy z młodzieżą, jednak w tym miejscu również nawiązywał relacje z młodymi dziewczynami. W konsekwencji, po kilku latach został przeniesiony do domu zakonnego jezuitów w Przegorzałach pod Krakowem, gdzie zabroniono mu prowadzenia jakiejkolwiek publicznej działalności duszpasterskiej.

Według informacji "Wyborczej", Prokuratura Rejonowa w Pszczynie wszczęła śledztwo ws. Macieja S. dopiero 20 stycznia 2023 roku. Duchownemu przedstawiono dwa zarzuty, które dotyczyły przemocy seksualnej w stosunku do Wiktorii w 2007 roku, a także obcowania płciowego i innych czynności seksualnych Niny w 2009 roku. Jezuita nie przyznał się do żadnego z zarzucanych mu czynów, dodatkowo akty oskarżenia zbiegły się w czasie z decyzją Trybunału Konstytucyjnego w sprawie "wstrzymania biegu przedawnienia karalności czynu i przedawnienia wykonania kary w sprawie o przestępstwa".

Oznacza to, że postępowanie sądu w sprawie Wiktorii umorzono ze względu na przedawnienie karalności czynu. Jezuita będzie sądzony jedynie w sprawie Niny, którą miał skrzywdzić w 2009 roku.

"Pedofile nie biorą wolnego na wakacje". Nauczenie dziecka nieufności do obcych jest kluczowe

