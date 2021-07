Pedofile nie biorą wolnego na wakacje. Nauczenie dziecka nieufności do obcych jest kluczowe

- Hostel był prowadzony przez rodzinę Belgów, co sprawdziłam później, szukając informacji na temat sprawcy. Był to facet w średnim wieku, bardzo serdeczny. Policzył nam mniej za nocleg, tłumacząc, że normalnie by więcej kosztowało, ale że podróżujemy z dziećmi, to da zniżkę. Kolejny dzień spędziłyśmy na zwiedzaniu Gibraltaru, wieczorem po kolacji właściciel pokazał nam fajne miejsca na mapie, które powinnyśmy zwiedzić w dalszej drodze. Jestem bardzo uważna, zwłaszcza jak ktoś robi coś bezinteresownie. Nie zwracał uwagi na dzieci, rozmawiał tylko ze mną i przyjaciółką. Uśpił naszą czujność — wspomina kobieta.