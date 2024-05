Wyglądała jak milion dolarów. Ale spódnica to opcja dla odważnych

Babski wypad? Na to wygląda. Klaudia Halejcio wybrała się na wakacje wraz z córką, mamą i koleżankami, publikując w mediach społecznościowych kolejną porcję zabawnych i parodiujących rolek. Aktorka, która ostatnio częściej wciela się w rolę influencerki, nie zapomniała o szybkiej sesji mody. Halejcio postawiła na zmysłową spódnicę pokrytą wzorem, który jedni uważają za hit, a inni za kit . Po której stronie barykady stajesz?

Tym razem sięgnęła po krótki i minimalistycznym top zwany bandeau , który odsłonił ramiona i brzuch. Górę uzupełniła o luźną marynarkę w czarnym kolorze, którą wyróżniała brokatowa struktura mieniąca się w świetle fleszy. Jednak to dół stylizacji ściągał na siebie całą uwagę.

