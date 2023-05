Wylej między grządki. Zbierzesz owoce duże jak nigdy

Przygotuj ten domowy nawóz i zacznij dokarmiać nim truskawki już teraz. Efekty cię zadziwią

Truskawki, które rosną w żyznej glebie, nie muszą być nawożone. Mimo to w okresie intensywnego wzrostu przypadającego na przełom wiosny i lata warto zacząć je dokarmiać. Dzięki dokarmianiu owoce będą większe, słodsze i - co najważniejsze - będzie ich więcej. W tym celu najlepiej przyrządzić domowy, tani i ekologiczny nawóz. Potrzebujesz do niego... drożdży piekarskich. To źródło wielu cennych pierwiastków i witamin, których truskawka potrzebuje do wzrostu.