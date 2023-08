Wylej na chwasty. Domowa "trutka" rozpuści je aż do korzeni

Jest jeszcze jeden skuteczny sposób. Do przygotowania tego oprysku potrzebujesz wysokoprocentowego alkoholu, np. wódki, a także wody i płynu do mycia naczyń. Do butelki z atomizerem wlej litr wody i dodaj do niej 30 ml alkoholu oraz łyżkę płynu do mycia naczyń. Ten zabieg zadziała tylko wtedy, kiedy wykonasz go w słoneczny dzień. Opryskany chwast w kontakcie z promieniami słonecznymi ulegnie poważnemu poparzeniu, przez co szybko obumrze.