Wylej na kostkę. Mech i chwasty dosłownie się rozpuszczą

Kostka brukowa to stosunkowo tani materiał, bowiem metr kwadratowy to wydatek zaczynający się od 30 do 80 złotych. Samo ułożenie nawierzchni nie jest skomplikowane, za to efekt często przebija najśmielsze oczekiwania. Niestety, w szczelinach często pojawiają się chwasty, a powierzchnię zaczyna pokrywać mech.