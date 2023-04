Wylej na kostkę brukową. Po chwili będzie jak nowa

Patent, dzięki któremu kostka brukowa odzyska dawną świetność

Zaniedbana kostka brukowa to nie tylko zabrudzenie i zszarzenie. To także wszechobecne chwasty i mech, który pokrywa szczeliny w kostce. Niestety, to zjawisko jest w pełni naturalne, ponieważ wilgotne i ciemne szczeliny to raj zarówno dla chwastów, jak i dla mchu. Zanim zabierzesz się za czyszczenie kostki brukowej, dokładnie ją zamieć.