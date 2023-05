Wbij w trawnik. Mech zniknie jak ręką odjął

Zła wiadomość jest taka, że mech zwykle wyrasta na zaniedbanym, niedożywionym trawniku. Jeżeli pojawił się on na twojej murawie, to znak, że najprawdopodobniej jest w słabej kondycji. Na szczęście można go stosunkowo łatwo usunąć. Wyjaśniamy, jak pozbyć się mchu z trawnika na długi czas.

Wapnowanie — daje trwałe i skuteczne efekty

Mech przepada za ciemnymi, wilgotnymi miejscami, gdzie gleba jest jałowa i niedożywiona. Jeśli pojawił się na twoim trawniku, to znak, że ziemię powinno potraktować się nawozem. Odżywi glebę i jednocześnie stworzy warunki, które nie będą już przyjazne dla mchu, przez co nie będzie dalej rozprzestrzeniał się po murawie.

Prawidłowe podlewanie trawnika. Oto najczęściej popełniane błędy

Jak więc pozbyć się mchu? Przede wszystkim, trzeba zadbać o podłoże. Dlatego też warto przeprowadzić zabieg wapnowania chociaż raz w roku. To nic innego jak rozsypywanie mieszanki składającej się z kredy, dolomitu i nawozu wapniowo-magnezowego. Taką mieszankę można kupić zarówno w sklepie ogrodniczym jak i przez internet.

Wystarczy wysypać zawartość równomiernie na podłoże, a następnie podlać trawę niewielką ilością wody. Taki zabieg sprawi, że gleba zmieni swój odczyn z kwaśnego na zasadowy — mech nie czuje się najlepiej w takim środowisku i nie będzie mógł się rozrastać.

Drenaż trawnika — natychmiastowe działanie

Wertykulacja i aeracja to najważniejsze zabiegi, które powinno przeprowadzać się raz w roku - wiosną. Oba zabiegi polegają na nakłuciu darni, co przyspiesza wzrost trawy, dotlenia ją i regeneruje, przez co rośnie ona zielona, gęsta i równa. W tym celu można zaopatrzyć się w specjalny sprzęt do aeracji albo nakłuwać podłoże ręcznie np. widłami.

Pamiętaj jednak, że jeśli decydujesz się na ręczną aerację i chcesz przy tym pozbyć się mchu z trawnika, wbijaj widły przynajmniej na głębokość 8-10 centymetrów. Najlepsze efekty da połączenie wertykulacji, aeracji i późniejsze wapnowanie podłoża. Dzięki tym trzem zabiegom pożegnasz się z mchem na trawniku na długi czas.

