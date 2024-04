Wylej na trawnik. Szybko odżyje po zimie

Pierwszym krokiem jest dokładne wygrabienie, pomagające usunąć martwe części trawy, które blokują prawidłowe wchłanianie wody i cennych składników odżywczych przez glebę. Następnie warto zabrać się za wpływającą na zagęszczenie trawnika wertykulację, zwaną także skaryfikacją. To proces polegający na nacięciu korzeni trawy, usuwający resztki mchu i chwastów, a także użyźniający glebę i sprawiający, że ziemia będzie miała lepszy dostęp do promieni słonecznych. Co ważne, wertykulację można przeprowadzić na trawie, która rośnie przez co najmniej dwa sezony.