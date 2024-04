Należy do gatunków inwazyjnych. Jego uprawa może mieć fatalne skutki

Pszczelarze pokochali niecierpka gruczołowatego

Okazuje się, że niecierpek gruczołowaty mimo swoich dość inwazyjnych cech, jest niezwykle popularny wśród pszczelarzy. To właśnie oni często sieją je w pobliżu swoich pasiek, by ułatwić pszczołom dostęp do nektaru.