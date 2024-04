Jak pielęgnować "motyli krzew"? To już ostatni dzwonek

Może osiągać nawet do 3 metrów wysokości. Budleja Dawida jest jedną z najokazalszych roślin w wielu ogrodach. Zdobią ją charakterystyczne, stożkowate kwiaty, które kwitną od czerwca aż do października. Co zrobić, żeby zachwycała nas swoimi pięknymi kwiatami? To prostsze niż się wydaje.