Wylej na żółte placki. Zazielenią się w oczach

Posiadanie pięknego, soczyście zielonego trawnika to marzenie wielu ogrodników, działkowców oraz właścicieli domków jednorodzinnych. Niestety, takie założenie wymaga wiele ciężkiej pracy i starannej pielęgnacji, do której nie każdy ma cierpliwość. Czasem wystarczy drobny błąd, aby cały wysiłek poszedł na marne. Wysuszone żółte placki na trawniku psują cały efekt. Jak się przed tym bronić?

Pielęgnacja trawnika to prawdziwe wyzwanie, ponieważ polega przede wszystkim na systematyczności. Niektóre zabiegi należy powtarzać stale, o określonych porach dnia. Niezwykle ważne jest w tym przypadku podlewanie , bo wystarczy raz o tym zapomnieć, aby odczuć przykre konsekwencje. Trawę podlewamy albo wcześnie rano (maksymalnie do godziny 10), albo po zachodzie słońca. Prażące w ciągu dnia słońce sprawia, że wilgoć zbyt szybko wyparuje i podlewanie nie przyniesie pożytku.

To ostatni moment. Wysiej na działce

To ostatni moment. Wysiej na działce

Bardzo ważna jest również stała dbałość o stan trawnika . Starannie usuwajmy wszelkie chwasty, zanim zdążą się na dobre rozplenić, pamiętajmy o grabieniu liści i usuwaniu innych śmieci. Jeśli zbyt długo leżą na trawniku, mogą go odkształcić, a pod gnijącymi liśćmi rozwinie się niebezpieczna pleśń i grzyby.

Gdy suche i żółte placki już pojawią się na trawniku, musimy działać szybko. Oczywiście warto wówczas zainwestować w dobrej jakości nasiona i po prostu wysiać je w miejscu ubytków. Możemy też rozważyć dodatek mikrokoniczyny , która znacząco wzmocni murawę, jednak wtedy nie będzie ona już tak gładka (zacznie za to pięknie kwitnąć).

Niezwykle istotne jest również dostarczenie wartości odżywczych, które zapewnią trawie silny i zdrowy wzrost. Dobrze sprawdzi się domowa odżywka, którą możemy z łatwością wykonać samodzielnie. Wystarczy wymieszać ze sobą pół szklanki płynu do mycia naczyń, pół szklanki amoniaku, pół szklanki płynu do płukania jamy ustnej i puszkę piwa. Tak powstałą miksturę dodajemy do 40-60 litrów wody i podlewamy trawnik raz na 3 tygodnie. Efekty będą murowane.