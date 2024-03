Rozsyp na trawniku. Mchu pozbędziesz się w mig

Jak pozbyć się mchu z trawnika?

Mech na trawie pojawia się z najróżniejszych powodów. Najczęściej jest on jednak obecny zimą, gdy mróz i śnieg go osłabiają, a gleba staje się zbita, co utrudnia dostęp powietrza do korzeni. Ponadto, mech lubi cień i wilgoć, czego zimą mamy aż nazbyt.