Nie żałuj i wysyp sporo na trawnik. Będzie zielony jak nigdy

Piaskowanie — jak je przeprowadzić?

Realizacja piaskowania nie wymaga dużego nakładu pracy i jest dość prosta. Do jej wykonania potrzebujesz wiadra lub taczki (w przypadku większych trawników) oraz łopaty. Piasek powinien zostać równomiernie rozprowadzony po trawniku, nie przekraczając 0,5 cm grubości warstwy. Co do ilości zastosowanego piasku, powinno się kierować prostym przelicznikiem. Na każdy metr kwadratowy trawnika potrzeba od 3 do 5 kg piasku. Następnie równomiernie rozprowadź go za pomocą grabi.