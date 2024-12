Wiele osób właśnie w okresie przedświątecznym decyduje się na gruntowe, domowe porządki. Do nich zalicza się także czyszczenie ścian. Zanim sięgniemy po drogie środki chemiczne, warto wykorzystać to, co znajdziemy we własnej kuchni.

Remont wiąże się nie tylko z wydatkami, ale również utratą cennego czasu, który na niego poświęcimy. Po malowaniu ścian trzeba także posprzątać, co również nie jest jedną z najprzyjemniejszych czynności. Istnieje jednak prostszy sposób, by były one równie czyste.

Domowy sposób na wyczyszczenie ścian

Brudne ściany to problem w wielu domach. Często zbiera się na nich kurz, a nawet pojawiają zacieki. Bywa, że gości na nich także wilgoć lub pleśń. Sytuacji nie poprawiają także dzieci, których rączki często się na nich odznaczają. W tym przypadku nie trzeba jednak decydować się na remont. Wystarczy znać prosty trik, dzięki któremu w mig pozbędziemy się wielu zabrudzeń.

Do wyczyszczenia brudnych ścian potrzebujemy łyżki płynu do mycia naczyń oraz ok. litr ciepłej wody. Oba produkty należy ze sobą wymieszać w misce, a następnie za pomocą ściereczki z mikrofibry lub czystej gąbeczki umyć całą zbrudzoną powierzchnię.

Na sam koniec wystarczy już usunąć nadmiar wody ze ściany za pomocą ręcznika papierowego lub suchej, miękkiej ściereczki. Po wyschnięciu po brudzie nie powinno być już śladu.

Kreda rozprawi się z tłustymi plamami

Mieszanka wody z płynem do mycia naczyń to niejedyny sposób, dzięki któremu pozbędziemy się zabrudzeń na ścianie. Okazuje się, że do usunięcia tłustych plam doskonale sprawdzi się biała kreda.

Wystarczy zamalować nią plamę i zostawić na całą noc. To jednak nie koniec. Następnego dnia trzeba jeszcze usunąć ją za pomocą szczoteczki. Należy to robić jednak bardzo ostrożnie, tak by nie zetrzeć ze ściany farby.

