Wymieszaj z wodą i podlej. Storczyk będzie uginał się od kwiatów

Niedobór światła i zbyt wysoka temperatura w pomieszczeniu sprawiają, że okres zimy jest wyjątkowo trudny dla roślin. Aby pomóc im przetrwać do wiosny, zachęcić do rozrostu i zapewnić potrzebne substancje, należy sięgnąć po nawóz. Ale nie musisz od razu biec do sklepu po chemiczne granulaty i sztuczne pobudzacze wzrostu.