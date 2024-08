Wymieszaj z wodą i podlej. Łodygi momentalnie wystrzelą

Ekspozycja na nadmierne światło może prowadzić do powstawania brązowych plam na liściach. Zamiokulkas lubi ciepło, więc należy również unikać przeciągów, zwłaszcza podczas wietrzenia mieszkania w chłodniejszych miesiącach. Chłodne powietrze może sprawić, że roślina szybciej zmarnieje.

Podlewanie zamiokulkasa powinno być umiarkowane. Nadmiar wody może doprowadzić do gnicia korzeni. Jest to szczególnie ważne w okresie jesienno-zimowym, kiedy podlewanie powinno być ograniczone. Roślina radzi sobie zarówno w niskiej, jak i wysokiej wilgotności powietrza.

Choć zamiokulkas jest prosty w uprawie, istnieje patent, która sprawi, że roślina zacznie szybciej wypuszczać nowe liście. Kluczem do sukcesu jest nawóz z żelatyny. Przygotowanie jest banalnie proste. Do 200 ml ciepłej wody należy wsypać łyżeczkę żelatyny i dokładnie wymieszać. Po ostygnięciu, miksturę rozcieńcza się wodą (wystarczą dwie szklanki) i podlewa roślinę. Taki zabieg warto powtarzać raz w miesiącu.

Nawóz z żelatyny dostarcza roślinie mnóstwo składników odżywczych, co sprawia, że korzenie stają się mocniejsze, a liście zyskują intensywniejszą barwę. Regularne stosowanie tego naturalnego nawozu skutkuje pojawieniem się nowych listków.

