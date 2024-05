Krety wyskoczą z ogrodu jeden po drugim. Wystarczy posadzić

O ile same rabaty bez trudu zapełnisz pożytecznymi uprawami, o tyle wolne miejsca często pozostają pod krzewami czy drzewkami owocowymi . Zwykle nie mamy pomysłu, co tam posadzić, ponieważ na wzrost innych roślin negatywnie działa rzucany przez drzewa cień. Istnieją jednak gatunki, które w takich warunkach będą się czuły dobrze. Jednym z nich jest niezwykle pożyteczny – zarówno w domu, jak i w ogrodzie – czosnek .

Obecność kretów i nornic w ogrodzie czy na działce to prawdziwa katastrofa. Owszem, są pożyteczne, ponieważ zjadają larwy owadów oraz dżdżownice i ślimaki. Czynią jednak zdecydowanie więcej szkód. Drążą w ziemi długie korytarze, niszcząc w ten sposób korzenie roślin uprawnych i ozdobnych. Z kolei ich kopce szybko rujnują troskliwie wypielęgnowaną murawę. Krety znajdują się pod ochroną, dlatego możemy je zwalczać jedynie w sposób humanitarny, starając się je odstraszyć i zniechęcić.

Aby pozbyć się kreta , wystarczy posadzić w ogrodzie rośliny, których zapachu nie toleruje. Jedną z nich jest czosnek , zarówno pospolity, jak i niedźwiedzi czy ozdobny. Dzięki temu za jednym zamachem pozbędziesz się kreta, a także zyskasz smakowity dodatek do potraw. Jeśli kret jest wyjątkowo uparty, możesz poczekać, aż czosnek wyrośnie, rozgnieść kilka ząbków, wymieszać z olejem rycynowym i taki specyfik wrzucić do kopca. Świeży zapach czosnku będzie tak drażniący, że kret już nigdy nie wróci .

Czosnek to niejedyne rozwiązanie. Zapach popularnych ziół równie skutecznie wypłoszy niechcianego lokatora. Jednym z nich jest bazylia, którą opłaca się hodować w ogrodzie, aby zawsze mieć pod ręką i dodawać świeże liście do potraw. Mięta również nada się nie tylko na ziołowe herbatki – krety i nornice nie znoszą jej zapachu. Pomocne w odstraszaniu szkodników są też inne rośliny, np. wilczomlecz, nostrzyk, gorczyca, rącznik pospolity czy czarna porzeczka. To skuteczny i naturalny sposób ochrony ogrodu, który nie wymaga krzywdzenia tych niezwykłych (choć kłopotliwych!) stworzeń.