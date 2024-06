Wbij w ziemię. Karczownik ucieknie w te pędy

Zanim podejmiesz odpowiednie kroki, musisz rozpoznać czy rzeczywiście masz do czynienia z karczownikiem. Gryzoń porusza się tunelami, a średnica otworu przez niego pozostawiona wynosi maksymalnie 5 cm. Same karczowniki mogą osiągnąć do 25 cm, przy czym jego ogon mierzy od 5 do 15 cm. Przeważnie prowadzą nocny tryb życia, jednak w lecie są aktywne również w ciągu dnia.