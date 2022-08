Wymocz stopy w zielonej herbacie. Efekt cię zaskoczy

Przepis na kąpiel jest bardzo prosty. W garnku należy zagotować litr wody i dodać do niej kilka torebek zielonej herbaty. Trzeba poczekać tak długo, aż napar będzie miał intensywny kolor i zapach. Następnie wlewamy go wanny i uzupełniamy ciepłą wodą. Relaks powinien trwać minimum 20 minut. Niektórzy zalecają, by do kąpieli dolać mleka.