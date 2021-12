Wymowna publikacja Matyldy Damięckiej. Wyraża więcej niż tysiąc słów

Trudne doświadczenia Matyldy Damięckiej

Rodzinne więzi okazały się jednak dla aktorki niemałą przeszkodą. "Od najmłodszych lat jestem werbalnie i dosłownie szturchana. Parokrotnie opluta (dosłownie opluta), raz pobita. Za co? Za nazwisko, za brata, za tatę, za Karolinę z 'Na Wspólnej', za to, że przecież miałam pewnie łatwiej od kogoś... Przywykłam. (...) Nie wszyscy mieli to szczęście, dorastać w domu przesiąkniętym oceanem miłości i akceptacji" - napisała w jednym z wpisów na Instagramie.