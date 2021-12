Wymowne słowa Mishy Kostrzewskiego. Ma żal do byłej żony

Nowa praca, nowa miłość

Los jednak chciał inaczej. Kostrzewski zakochał się na planie telewizyjnego projektu. Jego serce skradła stylistka fryzur. "Podjąłem już decyzję, że wracam do Polski! Początkowo miałem zostać do grudnia ze względu na program 'You Can Dance – Nowa Generacja'. Na planie poznałem miłość życia. Jestem bardzo zadowolony, bo to było naprawdę nieoczekiwane. Przeprowadzam się do Polski" - wyznał w jednym z postów na Instagramie.