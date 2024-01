Wynik podzielił internautów. Nie dowierzają, że to 5!

Pamiętajmy, że najważniejsza jest kolejność wykonywania działań. Zgodnie z zasadami najpierw musimy obliczyć to, co znajduje się w nawiasach, następnie zajmujemy się dzieleniem i mnożeniem w zależności od tego, co znajduje się bliżej lewej strony, a na sam koniec bierzemy się za dodawanie i odejmowanie.