Ma 23 lata i zyskała nowe życie. Schudła prawie 90 kilogramów

Po drugie - niesamowicie istotne jest to, by słuchać własnego ciała i jego potrzeb. Jeżeli jest przemęczone, nie idziemy na siłownię. I po trzecie - warto znaleźć formę aktywności fizycznej, która będzie nam odpowiadać. Trening można dopasować do swoich potrzeb. Mamy też wiele różnych form aktywności - siłownia, taniec, spacery, bieganie, pilates. Z całą pewnością warto spróbować wielu rzeczy, aby znaleźć coś, co przyniesie nam najwięcej radości.