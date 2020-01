WP Kobieta Poczta WP Pilot Program TV Menu Moda

Wypadanie włosów zimą. Dlaczego włosy są słabsze i uszkodzone? Czas zimy, nawet tej niezbyt mroźnej, sprzyja wielu niedogodnościom. Nie tylko trzeba ubierać się znacznie cieplej, ale także można bardzo szybko zauważyć nadmierne wypadanie włosów. Zimniejsze powietrze, deszcz, śnieg i sztuczne ogrzewanie to czynniki bezpośrednio wpływające na stan włosów. Gdy włosów na szczotce jest za dużo, skonsultuj się z lekarzem. Normalnym zjawiskiem jest dzienne wypadanie około 100 włosów. Jeśli jednak zauważyłaś, że na szczotce czy poduszce, włosów jest znacznie więcej, powinnaś skonsultować się z lekarzem. Oprócz oznak osłabienia organizmu, przyczyna wypadania włosów może być zaskakująca. Wypadanie włosów – zimowa aura Nadmierne wypadanie włosów zimą najczęściej spowodowane jest bardzo niską temperaturą na zewnątrz. Również wysoka wilgotność wpływa na stan włosów, ponieważ stają się one suche oraz matowe. W czasie mroźniejszych dni gruczoły łojowe zaczynają pracować wolniej, a to z kolei prowadzi do mniejszego wydzielania sebum. W taki sposób włosy zostają pozbawione naturalnej ochrony i w konsekwencji wypadają. Jeśli możesz, staraj się nie przebywać na zimnym powietrzu zbyt długo. Najlepiej zakładaj ciepłą czapkę wykonaną z wełny lub bawełny, która ochroni skórę głowy przed uszkodzeniami. Wypadanie włosów – problemy hormonalne Oprócz czynników związanych z porą roku, równie częstą przyczyną osłabienia i wypadania włosów jest brak równowagi hormonalnej. Co to oznacza? W głównej mierze chodzi o choroby tarczycy czy przyjmowanie środków antykoncepcyjnych. Różnego rodzaju zaburzenia mogą wynikać także przez złą dietę, nadmierny stres oraz zmianę otoczenia. Gdy problem narasta, dochodzi do odwrotnego działania hormonów – zamiast zachować piękno cery i włosów, prowadzą do osłabienia struktury mieszków włosowych. Zmiany w diecie czy stylu życia, które doprowadziły do wypadania włosów, skonsultuj się z lekarzem, który zleci ci badania. Zobacz także: Mąka kukurydziana na włosy i skórę Wypadanie włosów – życie w stresie Życie w ciągłym stresie nie sprzyja naszemu zdrowiu. Sytuacje wywołujące stres pogłębiają wypadanie włosów, co może skutkować także zahamowaniem ich wzrostu. Chcąc jak najmniej ulegać stresowi, pomyśl o aktywności fizycznej – wystarczy spacer, lekki bieg czy wizyta na siłowni. Oprócz tego postaw na relaksacyjną kąpiel, masaż albo słuchanie ulubionej muzyki. Wypadanie włosów – zła dieta Włosy wymagają pielęgnacji od środka, co oznacza, że należy wprowadzać do menu zdrowe produkty. Witaminy, mikroelementy to składniki, które bezpośrednio wpływają na kondycję włosów. Koniecznie staraj się o suplementację witamin z grupy B i nienasyconych kwasów tłuszczowych. Zacznij jeść więcej owoców i warzyw (także suszonych), jak również orzechów czy kiełków. Skorzystaj z delikatnych i naturalnych kosmetyków do pielęgnacji włosów wypadających.